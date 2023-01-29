«القومي لحقوق الإنسان» يقيم ندوة حول الاستراتيجية الوطنية في سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التي أقامها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع محافظة سوهاج، ووزارة الشباب والرياضة للتوعية والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

بحضور كل من جمال حامد بركات مدير وحدة المنظمات غير الحكومية ومتابعة الفروع بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وطارق سيد فرج عضو الأمانة العامة ومدير فرع سوهاج، وفاتن فؤاد عضو الأمانة العامة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و الأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القرى، ورؤساء المصالح الحكومية، والتنفيذيين، ضمن برنامج التوعية المنفذ بالمحافظة خلال الفترة من 26 وحتى 31 يناير الجاري.

نشر ثقافة حقوق الإنسان

ورحب محافظ سوهاج بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحضور الندوة جميعا، معربا عن تقديره لدور المجلس، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتي تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية، والدولة؛ مؤكدا على أهمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر تلك الثقافة في جميع قطاعات المجتمع، ومعرفة ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مختلف الكيانات والمصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مؤكدا توفير كافة أوجه الدعم للمجلس لتحقيق أهدافه.

نشر مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان

ومن جانبه وجه جمال حامد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لأنشطة المجلس في محافظة سوهاج، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوصيل رسالة المجلس لأكبر عدد من المواطنين والشباب.

أوضح أن أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان تأتي في إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021م، ونشر مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان، حيث يشمل البرنامج لقاءات توعية للكوادر الحكومية، وموظفي وحدات حقوق الإنسان بالديوان العام، والمدن، والمراكز، والإدارات، والشباب من أعضاء برلمان الطلائع والشباب.

إقامة 6 ندوات توعوية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف أن الفعاليات تتضمن إقامة 6 ندوات توعوية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ 3 ندوات منها بمراكز شباب الري بحي غرب، وشباب مدينة جرجا، وشباب برديس بالبلينا، واليوم ندوتين بديوان عام المحافظة، ومركز شباب روافع العيساوية"، وتستمر الندوات يومي الاثنين، والثلاثاء 30، و31 يناير الجاري، بقاعة مركز إعداد القادة بمدينة ناصر بسوهاج.