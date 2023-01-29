إجراء مقابلات لـ810 من راغبي المشاركة في أعمال «الثانوية العامة» بكفر الشيخ

شهد المسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، إجراء المقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة للعام 2022 - 2023، للمتقدمين لرؤساء مراكز ورؤساء لجان ومراقبين أوائل، وعددهم 450 متقدماً لرئيس لجنة، و360 متقدماً لمراقب أول على مستوى المحافظة، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبرئاسة وحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

إجراء مقابلة الراغبين في المشاركة في امتحانات

وأجريت المقابلات اليوم للراغبين في المشاركة من الإدارات الآتية: «ديوان المديرية، وشرق كفر الشيخ، وبلطيم ومطوبس»، وتشكلت اللجنة التي ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وفضل السيد سعيد، مدير شئون الطلبة للامتحانات بالقاهرة ورئيساً للجنة، وطارق فودة، من لجنة النظام والمراقبة بالإسكندرية، ووكيل الكنترول، ووكيل اللجنة، وأحمد محمود عويس، من الشئون القانونية بالوزارة، وحازم عادل، من التوجيه المالي والإداري بالوزارة.

اتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على اتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات، وسرد التعليمات ومنها تحرير رؤساء اللجان محضر بكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، ومشاركة العضو القانوني وعضو لجنة الإدارة في جميع أعمال الامتحانات، وتعريف رؤساء اللجان بمعدلات ندب الملاحظين، والمراقبين والمعاونين.

التأكيد على المرشحين بعدم وجود موانع لديهم

وأشار «عبد الله»، إلى أن الطالب الذي يتعرض للتحقيق بناءً على ضبطه متلبساً بالغش، لا يُمنع من أداء الامتحانات في بقية المواد، مع التأكيد على المرشحين بعدم وجود موانع لديهم للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

جدير بالذكر، إن المقابلات يتم إجرائها خلال إجازة نصف العام الدراسي، والتي بدأت أمس السبت 28 يناير، وتنتهي الخميس 9 فبراير، على أن تبدأ الدراسة الترم الثاني يوم السبت 11 فبراير.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات آخر العام للثانوية العامة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وتم غلق باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة، لتبدأ المقابلات بالمديريات المتعددة.