«تنظيم تناول الأدوات الرقابية» على مائدة اجتماع اللجنة العامة للنواب اليوم

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم، اجتماعها الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إذ يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة العامة لمناقشة بعض الموضوعات الداخلية والتي تتعلق بإدارة بعض شئون المجلس وجلساته العامة؛ وذلك إعمالاً لحكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس.

مضمون المناقشات

تضمنت المناقشات متابعة الجهود الكبيرة التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب للقيام بدورهم الدستوري في التعبير عن جموع الشعب المصري سواء في الجانب التشريعي أو الجانب الرقابي للمجلس.

وتطرقت المناقشة إلى أهمية تنظيم تناول الأدوات الرقابية في المجلس بما يضمن الفاعلية أكثر بين الأعضاء والوزراء الذين يحضرون إلى المجلس للمناقشة والرد على الطلبات المقدمة إليهم، وقدمت في هذا الشأن عدة مقترحات من أعضاء اللجنة العامة والتي ستكون موضوع دراسة، ليتمّ إعمال ما يتوافق منها مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

إشادة بدور مجلس النواب

كما أكّدت المناقشة الوعي الكبير الذي يتمتع به عموم النواب أثناء حديثهم سواء في اللجان أو في الجلسة العامة للمجلس، الأمر الذي يعكس حرص الجميع على الحفاظ على الدولة المصرية ومصالحها الخارجية وأمنها القومي.

كما أشاد الجميع بالدور الفاعل لـ مجلس النواب المصري في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركاته في أعمال المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية ومختلف الفعاليات مع برلمانات الدول الصديقة، التي ترسل وفودها إلى المجلس، أو تستقبل وفود مجلسكم الموقر، الأمر الذي أشادت به كافة الأطراف البرلمانية المتفاعلة مع مجلس النواب.