حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023، للعام الدراسي الحالي، التي عقدت امتحاناتها ورقياً على مستوى كل مديرية، واشتملت على أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن عقدها في المدارس في لجان مراعية للإجراءات الوقائية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023

وعن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق لها، أنه سيجري إعلانها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، التي بدأت رسميا أمس السبت، حتى يتثنى لجميع المديريات الانتهاء من كل أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب بدقة.

وتُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في المديريات التعليمية، عقب اعتمادها رسمياً من قبل المحافظ، وتعلن بالدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي، بإجمالي 140 درجة.

تعليمات مهمة بشأن تصحيح الامتحانات

وحدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مجموعة تعليمات مهمة بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، مشدداً على أنه لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح إلا في الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توافر العدد الكافي من المصححين، ويعتبر رئيس اللجنة مسؤولا عن ذلك مع محاسبة المقصر، والمتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح.