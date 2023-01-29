نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية وطريقة توزيع الدرجات

يترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، حيث بدأت أعمال التصحيح للمواد الدراسية عقب انتهاء امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي الخميس الماضي بعد أداء الامتحانات على مدار الأسبوع الماضي.

«الوطن»، تستعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية وتوزيع الدرجات ورابط إعلان النتيجة وفق المعلن على موقع مديرية التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 القليوبية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية للحصول عليها فور إعلانها مطلع الأسبوع المقبل قبل بدء الدراسة في الترم الثاني، وانتهاء إجازة نصف العام من هنا.

https://natiga.qalubiaedu.org/

توزيع درجات نتيجة الإعدادية 2023 القليوبية

وأوضحت مديرية التعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023م ستتاح بالإسم ورقم الجلوس على رابط المديرية وموقعها الإلكتروني وصفحة محافظة القليوبية الرسمية على الفيس بوك وأن النتيجة المرفوعة على الموقع الآن هي نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للعام الدراسي 2022م.

توزيع الدرجات للمواد الدراسية

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في بنها أن توزيع الدرجات للمواد الدراسية في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالقليوبية الترم الأول كالتالي :

اللغة العربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30

العلوم 20

المجموع الكلي 140

يذكر أن طلاب المحافظة ينتظرون نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية الترم الأول عقب انتهاء الامتحانات الخميس الماضي بمادة الدراسات حيث أدى الطلاب الامتحانات في 431 لجنة بعدد طلاب يصل إلى قرابة 99 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات على مدار أسبوع الكامل، ومن المنتظر ظهور النتيجة مطلع الأسبوع المقبل عقب انتهاء التصحيح والرصد.