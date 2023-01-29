افتتاح المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل بكفر الشيخ

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، المرحلة السادسة لمشروع برنامج جامعة الطفل، في قاعة السيمينار بكلية الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإشراف الدكتورة جينا الفقي، المدير التنفيذي لمشروع جامعة الطفل، وإشراف تنفيذي للدكتورة أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ.

حضر الافتتاح الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

برنامج جامعة الطفل في كفر الشيخ

وتستقبل جامعة كفر الشيخ أطفال المستويين الأول والثاني من المشتركين في برنامج جامعة الطفل، خلال افتتاح المرحلة السادسة لمشروع برنامج جامعة الطفل.

ورحب رئيس الجامعة بطلاب وطالبات جامعة الطفل، وأولياء أمورهم في رحاب جامعة كفر الشيخ، وأدار معهم حواراً مفتوحاً استمع إليهم واستمعوا إليه.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم، واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

تدريب الأطفال في المجتمع الجامعي

وأضاف «دسوقي»، أن جامعة الطفل مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء، ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي، ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وأشار «دسوقي»، إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي لرعاية العقول المبدعة لدعم البحث العلمي، وتوفير بيئة حاضنة للمبتكرين سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

استقبال الأطفال من 9 إلى 13 عاما

وأعلن «دسوقي»، أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال من مختلف المدارس من الفئة العمرية من 9 إلى 13 عاماً، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم، والاتفاق مع أولياء الأمور، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل بكليات «العلوم، والطب، والحاسبات والمعلومات، والصيدلة»، تمهيدًا لبدء البرنامج في مجالات «الذكاء الاصطناعي، والفيزياء، والكيمياء».

ووجّه «دسوقي»، الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها تلك الفكرة والمشروع المهم، والدكتورة أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل بالجامعة، وفريق العمل، لافتا أن اهتمام الجامعة بجامعة الطفل يأتي من منطلق الاهتمام بزرع قيمة العلم في الأطفال، كما وجّه الشكر أيضاً لجميع المشاركين في برامج جامعة الطفل، وأولياء الأمور على حرصهم وتشجيعهم للأطفال للاشتراك في البرنامج، متطرقاً إلى رغبة الجامعة في زيادة الأعداد لنشر أكبر قدر من المعرفة، مشدداً علي أهمية المشروع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بافتتاح فعاليات برنامج جامعة الطفل، والتي تُقدم فيها جامعة كفر الشيخ لمجموع الأطفال المشاركين في البرنامج زيارات لعدد من الكليات بالجامعة ومنشآت رياضية وبحثية.

وقدم «عبد العال»، الشكر والتحية للأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل وأولياء أمورهم الذين حرصوا على مشاركتهم والقائمين على تدريبهم من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

7 تخصصات علمية مختلفة

وأوضحت الدكتورة أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل، أن البرنامج يُقدم 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي «lct، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والعلوم الإنسانية، والفنون، والمصريات»، ومحددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استناداً على برنامج جامعة الطفل العالمي، حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل، ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهما كل جامعة على حسب ما تتميز به في المجال العلمي.

ووجّهت «عكاشة»، الشكر إلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لدعمه تلك الفكرة والمشروع المهم، منوهةً أن اهتمام إدارة الجامعة بجامعة الطفل يأتي من منطلق الاهتمام بزرع قيمة العلم والأخلاق، والسعي إلى اكتشاف الموهوبين والمبتكرين.