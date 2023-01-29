الإعدام لمتهم بقتل شخصين والشروع في إنهاء حياة آخر بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلا، لإدانته بقتل شخصين والشروع في قتل آخر بالمطرية، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

قتل شخصين والشروع في قتل آخر

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، أنّ المتهم قتل المجني عليهما، وشرع في قتل آخر باستخدام سلاح أبيض «سكين»، بسبب خلافات سابقة بينهما.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض سكين، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بأنّ أحد الأشخاص قتل شخصين بدائرة القسم وشرع في قتل آخر بسبب خلافات بينهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات وسؤال عدد من الشهود، تبيّن أنّ مشاجرة حدثت بين المتهم والمجني عليهم بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات والتي عاقبته بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.