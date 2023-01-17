الإعدام لسيدة قتلت طفلا في سوهاج للانتقام من والده

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء، المتهمة «د.ع.ا»، ربة منزل، بالإعدام شنقا، لاتهامها بقتل الطفل «ا. م»، بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

العثور على جثة طفل

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من رئيس مباحث المركز، بالعثور على جثة الطفل مسجاة على ظهره فى منزله وبها آثار خنق بحبل.

إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات سوهاج

وكشفت التحريات، أن المتهمة قررت التخلص من الطفل للانتقام من والده، فتوجهت إلى منزله، واستغلت عدم وجود أحد بالمنزل، وخنقت الطفل بحبل حتى فارق الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.