الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لآخر في قضية «خلية مصر الجديدة»

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بمعاقبة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مصر الجديدة»، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامهم، كما عاقبت المتهم السابع بالسجن المؤبد.

هيئة المحكمة

وصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

وجاء في أوراق القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 2103 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، مع علمهم بأنّها أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

إمداد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والذخائر

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين مولوا الجماعات الإرهابية، وأمدوهم بالأسلحة والذخائر مع علمهم بأنّها تستخدم في عمليات عدائية ضد الشرطة والمواطنين، كما أضروا بمصالح البلاد القومية والوطنية بين فئات الشعب المصري، واعتدوا على الحريات الشخصية للمواطنين.