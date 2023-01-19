الإعدام شنقا لمتهم بقتل فتاة لخلافات بينهما في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح وعادل الغويط، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وإسلام شحاتة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم بقتل فتاة خنقًا في دار السلام، بالإعدام شنقا.

السبب خلافات بينهما

وجاء في أوراق القضية التي حملت برقم 7357/252 لسنة 2021 جنايات دار السلام، أن المتهم قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأنه بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، إثر خلاف بينهما.

وأضاف أمر الإحالة بأوراق القضية، أن المتهم أعد مخطط إجرامي للخلاص من المجني عليها، فأعد سكينا وواعد ضحيته المجني عليها بالتقابل معها واستدرجها لأحد المناطق النائية غير المأهولة بالسكان، وحال وصولهما أخرج من طيات ملابسه السكين وطعنها طعنتين استقرتا برقبتها فخارت قواها وسقطت أرضًا مضرجة بدمائها، فجثم عليها ضاغطا على عنقها بيديه حتى فارقت الحياة.