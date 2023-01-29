فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية غدا الاثنين، لمدة 5 ساعات متواصلة.

أماكن فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وأشار مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالغردقة، وهي مستشفى النيل ولوست سيني وجمال هلال ومرعىي 1 و2 ومنطقة مبارك 1 و2 و3، وذلك غدا الاثنين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً، لعمل الصيانة الدورية لشبكة المحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي للصيانة الدورية

وأفاد مسؤلو شركة الكهرباء بالغردقة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وإعادة توزيع الأحمال على مناطق الغردقة تباعا، وذلك لمدة 5 ساعات متواصلة بداية من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، على أن يعود التيار الكهربائي بعد انتهاء فرق الصيانة من إتمام عملية الصيانة التي تتم بشكل دوري بجميع مناطق مدينة الغردقة وبصفة أسبوعية، بالتنسيق مع غرفة عمليات البحر الأحمر.