طبيب نفسي يوضح فوائد قراءة قصص الأطفال للكبار والصغار.. «تنمية ذكاء وبهجة»

بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي، يسعى عدد كبير من الآباء والأمهات إلى شراء بعض الكتب التي تناسب أبنائهم الصغار، تشجيعا لهم على حب القراءة منذ الصغر، فكثير منهم يفضل شراء القصص ومجلات الأطفال، كونها مادة خفيفة، وتتضمن الكثير من الألوان والرسومات المختلفة، فتشد انتباه الطفل لاستكمال القراءة لفترة طويلة، ولكن ليس الكثير منهم لديه الوعي الكافي بالجوانب الإيجابية لهذا النوع من القراءة، سواء على مستوى تكوين شخصية الطفل أو النمو السريع في التفكير الذي يصل إليه، كما أنه هناك الكثير من الشباب والبالغين يفضلون هذا النوع من القراءة، وتستعرض «الوطن»، أهم الأثار الإيجابية لقراء مجلات الأطفال، سواء بالنسبة للطفل أو بالنسبة لغيرهم من الشباب.

«نوران» شابة تحرص على قراءة مجلات الأطفال

نوران عطالله فضل، مصورة صحفية، تحرص على اقتناء مجلات الأطفال منذ صغرها وحتى بلوغها 22 عاما، تقول لـ«الوطن»، أنها تحرص على زيارة معرض الكتاب منذ صغرها وحتى الآن، «من أيام ما كنت في ابتدائي وأنا بزور معرض الكتاب بشكل مستمر، وعلى الرغم من تخرجي في الجامعة، وحبي لقراءة كتب الأدب، الرعب، وأنواع مختلفة من الروايات إلا إني لازلت اشتري مجلات الأطفال، فاشتريت مجلد ميكي، وحبيت أقرأه لأنه بيرجع بيا لأيام الطفولة، وده بيخليني سعيدة ومبسوطة».

ومن جهته، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إنّ معظم مجلات الأطفال تتضمن العديد من الألغاز، المعلومات المفيدة، الأسئلة المختلفة، والتي تساهم في زيادة وعي الطفل، وتزيد من مستوى نمو خلايا المخ والدماغ، موضحا أنها تساعد على اكتساب الطفل الكثير من الخبرات، وذلك يزيد من معدل الذكاء لديه بشكل غير مباشر، لذا فإنه ينصح الأهل بشراء هذا النوع من الكتب، لبناء طفل لديه شخصية مدركة، وقادرة على استخدام قدراتها العقلية في كل ما هو مفيد، كبديل عن تواجدهم المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسباب إقبال الشباب على قراءة قصص الأطفال

وحول حرص الشباب على اقتناء مجلات وقصص الأطفال، أوضح «فروز»، أنّ كثير من الأجيال السابقة تحب قراءة قصص الأطفال والمجلات، لأنها تربت على هذا النوع من القراءة، وبالتالي عند العودة لقراءتها مرة أخرى، فإنه يستعيد ذكرياته، ويشعر بنوع من السعادة والهدوء، كما أن هذه المادة تعتبر من أسهل الكتب التي يمكن للشخص أن يعتاد على القراءة من خلالها، كونها خفيفة وسريعة الفهم، ولا تحتاج إلى تركيز شديد أثناء الإطلاع عليها.