التحفظ على بقايا طعام الطفل المتحلل على السرير بعين شمس: «الوفاة فيها لغز»

قررت النيابة العامة، التحفظ على بقايا طعام الطفل «محمود» البالغ من العمر 16 سنة بعد العثور على جثمانه في حالة تحلل على السرير داخل منزل أسرته في عين شمس، وإرساله إلى معامل وزارة الصحة؛ لفحصه وموافاة النيابة بنتائج الفحص عقب الانتهاء منها.

رفع البصمات من شقة الطفل «محمود»

ورفع فريق الأدلة الجنائية البصمات مع على باب الشقة والنوافذ للتأكد من عدم دخول أي شخص غريب للشقة حتى بالطريقة الشرعية، إذ استمرت معاينة النيابة العامة لشقة أسرة الطفل «محمود» أمس، ساعة كاملة فحصت خلالها نوافذ الشقة وبابها وتأكد سلامتها وعدم وجود أي آثار عنفها عليها ما يشير إلى أنها لم تتعرض للسرقة.

معاينة النيابة أثبتت أن محتويات الشقة ومتعلقات الأسرة كما هي لا يوجد فيها بعثرة أو سرقة، وأن الطفل محمود جثة متحللة على السرير داخل غرفته، وبحسب مصادر قضائية وأمنية أن لغز الوفاة المحير سينتهي بعد خروج تقرير الصفة التشريحية النهائي الذي سيكشف عن السبب الرئيسي للوفاة، خاصة وأن تحريات المباحث والمعاينة ترجح عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة حتى الآن.

والدة محمود: كنت في زيارة عائلية

واستمعت النيابة لوالدة الطفل التي قالت إنها تركت ابنها «محمود» بمفرده داخل الشقة وتوجهت بصحبة زوجها في زيارة عائلية إلى أسرتها في إحدى المحافظات، وبعد 3 أيام تلقت اتصالًا بانبعاث رائحة كريهة من الشقة فأخبرت جيرانها أن ابنها موجود داخلها فطرقوا الباب فلم يجب فكسروه بعد موافقة والدته فعثروا عليه جثة هامدة.

كانت النيابة العامة قررت تشريح جثمان الطفل محمود بعد العثور على جثمانه داخل منزل أسرته في عين شمس لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.