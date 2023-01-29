المؤبد لمتهم باستعراض القوة وإحراز بندقية آلية في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم «خ. م» عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه باستعراض القوة والعنف وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تهمة استعراض القوة والعنف

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة استعراض القوة والعنف مع المجنى عليه «ع. ا» بأن أطلق النار قاصدا بث الرعب فى قلبه وتعريض سلامته للخطر وقام بإحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتى أصدرت حكمها المتقدم.