السيطرة على حريق بمدينة الطالبات بجامعة الأزهر دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقًا نشب قبل قليل، في المدينة الجامعية، لطالبات جامعة الأزهر بمنطقة مدينة نصر، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت على الخسائر المادية فقط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتتولي النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقي إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر عن نشوب حريق في المدينة الجامعية، لطالبات جامعة الأزهر وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الـ حريق، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين في حالة وجود اختناقات من آثار الحريق.

تمّ تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحريق.