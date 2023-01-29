السيطرة على حريق في نادي السيالة بمنطقة بحري بالإسكندرية دون إصابات

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في نادي السيالة بمنطقة بحري غرب الإسكندرية على الكورنيش، دون وقوع إصابات، وأرجعت المعاينة الأولية للحريق أنه نتج عن ماس كهربائي نشب داخل النادي في الساعات الأولى من اليوم.

السيطرة على حريق نادي السيالة

بدأت قصة حريق نادي الإسكندرية اليوم، حين تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود حريق نشب في نادي السيالة بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك غرب الإسكندرية وارتفاع ألسنة النيران.

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق السيالة

على الفور توجهت 5 سيارات للحماية المدنية برفقة سيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات بسبب خلو المكان وقتها.

وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بجوار الملعب بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.