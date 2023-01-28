تأجيل محاكمة المتهم بضرب فتاة بسبب «ركنة سيارة» في مدينة نصر لـ2 فبراير

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة في منطقة أرض الجولف، بسبب «ركنة سيارة»، لـ2 فبراير.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطار من قسم شرطة مدينة نصر يفيد بإبلاغ فتاة تسكن في منطقة أرض الجولف، بتعرضها للاعتداء والضرب من قبل أحد الأشخاص «جيران»، بسبب ركنة سيارتها.

المتهم اعتدى على الفتاة بسبب ركنة سيارتها

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين صحته، وألقي القبض على المتهم، وبعمل التحريات الأولية تبين أن المتهم اعتدى على الفتاة بسبب ركنة سيارتها؛ ما أسفر عن إصابتها بكسر في أنفها وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.