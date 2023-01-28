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«مطرانية صنبو بأسيوط» تشيد بجهود الحماية المدنية في إطفاء حريق كنيسة ديروط

كتب:

منى السعيد
06:53 م | السبت 28 يناير 2023
كنيسة - أرشيفية

كنيسة - أرشيفية

أصدرت مطرانية صنبو وديروط بمحافظة أسيوط، بيانا رسميا منذ قليل، بخصوص حريق نشب في مبنى الخدمات داخل كنيسة المطرانية.

حريق مبنى الخدمات 

وقال البيان، إنه نشب فجر اليوم حريق في مبنى خدمات داخل مطرانية ديروط بسبب ماس كهربائي، وجرت السيطرة عليه بشكل مباشر بحضور الحماية المدنية فور الاتصال بهم من قبل المطرانية، ولم تحدث أي خسائر بشرية، وحجم التلفيات بسيط جدا.

وأضاف البيان: «نشكر الله كثيرًا، ونشيد بمجهودات رجال الحماية المدنية ورجال الأمن بديروط لاستجابتهم السريعة، ما ساهم في السيطرة على الحريق خلال زمن قياسي».

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