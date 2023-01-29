خطوات وشروط تعديل اشتراك التأمينات الاجتماعية لفئة الدخل الأقل أو الأعلى

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أجاز لفئة أصحاب الأعمال وكذلك العاملين المصريين بالخارج إمكانية تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، إلى فئة الدخل الأعلى أو الأقل.

شروط تعديل الاشتراك للفئة الأقل

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أنه يمكن تعديل فئة اشتراك التأمينات لأصحاب الأعمال، بشرط أن يكون أدى جميع المستحقات عليه، وذلك لحين تقدمه بطلب التعديل أو طلب تعديل فئة دخله إلى فئة الاشتراك الأقل، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أنه في تلك الحالة لا يتم التعديل إلا بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، والقيام بدراسة تلك الأسباب، مشيرة إلى أن التعديل يكون بدءا من الشهر التالي لتقديم الطلب.

خطوات التعديل لفئة الاشتراك الأقل

يقوم صاحب العمل، أو المواطن المصرى بالخارج بتقديم طلب تعديل فئة الاشتراك للأقل، كما يقوم بتقديم المستند الذى يثبت انخفاض دخله عن العام السابق كالتالى:

- خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم تحقيق أرباح خلال السنة.

- بالنسبة للعامل بالخارج عليه تقديم صورة عقد العمل، وموثقة من القنصلية المصرية بالخارج والتى تفيد انخفاض أجر العامل.

- يتم ​تقديم طلب التعديل في شهر 12 من كل عام، ثم يقوم مكتب الهيئة المختص بتعديل فئة دخل الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.