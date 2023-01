جون ويليامز يحقق رقما قياسيا.. أكثر فنان حي يترشح لجائزة الأوسكار

أسابيع قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم عن حفل توزيع الجوائز الأشهر، إذ تقام النسخة الـ 95 من حفل جوائز أوسكار في 12 مارس المقبل على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، لتكريم أفضل الأعمال السينمائية التي تم تقديمها على مدار عام 2022، وشهدت ترشيحات الجوائز هذا العام عدد من الأرقام القياسية لدى المرشحين.

أصبح الملحن والعازف جون ويليامز أكبر مرشح لجائزة أوسكار بعد تجاوزه سن الـ 90، ويعتبر ترشحه هذا العام لجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبرج، هو الترشح الـ 53 على مدار مشواره المهني ليكسر الرقم القياسي كأكثر فنان حي ترشح لجائزة أوسكار، وثاني أكثر مرشح على الإطلاق بعد الراحل والت ديزني الذي ترشح للجائزة 59 مرة فاز منهم بـ 22 جائزة، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

جون ويليامز عن ترشيحه لجائزة أوسكار: ممتن لتقديرهم

في بيان عقب ترشيحه، قال ويليامز: «أنا ممتن جدًا للأكاديمية لتقديرهم اللطيف، وممتن للغاية لستيفن سبيلبرج لمنحي فرصة تأليف الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم الخاص والشخصي للغاية».

تم ترشيح «ويليامز» لأول جائزة في عام 1968 عن فيلم «Valley of the Dolls» وفاز بها خمس مرات منذ ذلك الحين، وفي حالة فوزه للمرة السادسة هذا العام سيصبح أكبر فائز بجائزة أوسكار على الإطلاق حيث يحمل حاليا هذا اللقب الكاتب جيمس أيفوري الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم «Call Me by Your Name» في عام 2018، حيث كان يبلغ من العمر 89، وفي حفل توزيع الجوائز سيكون ويليامز قد بلغ من العمر 91 عامًا بحلول 12 مارس، موعد حفل هذا العام.