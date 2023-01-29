أسعار الأسماك تواصل الاستقرار في الأسواق.. البلطي يبدأ من 39 جنيها

تشهد أسعار السمك في السوق المصرية، استقرارا في بعض الأنواع، وتراجع في أخرى، ما يؤدي إلى انتعاش المبيعات وزيادة الاستهلاك، خاصة أنه من الأكلات المفضلة لدى العديد من المواطنين، وبخلاف مذاقه الشهي، فإن سعره مناسب لمتوسطي الدخل.

وتتراوح أسعار السمك البلطي اليوم 29 يناير 2023، في سوق العبور بين 39 و47 جنيها، وكيلو الفيليه البلطي بين 30 و170 جنيها، وبالنسبة لكيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيه.

ويصل سعر كيلو السبيط والكاليماري 110 إلى 220 جنيها، والكابوريا يتراوح سعره بين 22 و88 جنيها، أما الجمبري الصغير سعره بين 60 و160 جنيها، وكيلو البوري بين 62 و88 جنيها.

أسعار السمك

وذكر أحمد ممدوح أحد كبار التجار أن أسعار السمك، تشهد استقرارا حيث إن يصل سعر كيلو السمك البلطي للمستهلك 47 إلى 60 جنيها، والمكرونة السويسي بين 95 و125 جنيها.

وأضاف ممدوح أن كيلو السبيط نحو 200 جنيه، وكيلو الدنيس يتراوح سعره بين 130 و220 جنيها، وكيلو الثعابين 90 حتى 280 جنيها، والبوري بين 100 و115 جنيها، والكابوريا 70 و150 جنيها.

استقرار في أسعار السمك

من جهته، ذكر حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن هناك استقرار في الأٍسعار، خاصة بالأسماك وزيادة في الاستهلاك خلال هذه الفترة.