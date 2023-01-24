أسعار السمك اليوم بالمحافظات.. انخفاض طفيف و«البوري» بـ43 جنيها

سجلت أسعار السمك اليوم بالمحافظات تراجعا تراوحت قيمته من جنيهين لثلاثة جنيهات في بعض الأنواع، وذلك وفقاً لعمليات التداول وحركة البيع والشراء داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، والتي تعد البورصة الوحيدة الرسمية على مستوى محافظات الجمهورية المعنية بتحديد أسعار الأسماك.

سعر السمك اليوم بالمحافظات

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بوصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن سعر السمك اليوم بالمحافظات شهد تراجعا في بعض الأنواع، بما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الأسعار سجلت التالي:

- البلطي من 31 حتى 40 جنيهاً للكيلو ذات الحجم الكبير.

- البوري «الطوبار» من 42 حتى 65 جنيها للكيلو ذات للحجم الكبير.

- الكابوريا 45 جنيهاً للكيلو، بتراجع 5 جنيهات.

- البياض 56 جنيها للكيلو، بتراجع جنيهين.

- البوري 43 حتى 70 جنيهاً للكيلو.

- البليمي 40 جنيهاً للكيلو، بتراجع بلغ جنيهين.

- المبروك 27 جنيهاً للكيلو.

- القراميط البيضاء 18جنيهاً للكيلو.

- القراميط ذات اللون الداكن 16 جنيهاً للكيلو.

- الجمبري الأحمر 90 جنيهاً للكيلو ذات الحجم الصغير.

- الجمبري 275 جنيهاً للكيلو ذات الحجم الكبير.

- كيلو اللوت 95 جنيهاً للكيلو.

- أسماك القاروص 155 جنيهاً.

- سمك موسى 92 جنيهاً للكيلو.

- سمك الدنيس 62 جنيهاً للكيلو.

- سمك الحبار 145 جنيهاً للكيلو.

- سعر السردين 55 جنيهاً للكيلو.

- سعر الثعابين السمكية من 130 حتى 150 جنيهاً للكيلو.

- سعر سمك الوقار 160 جنيهاً للكيلو.

- سعر السمك البربوني 65 جنيهاً للكيلو، بتراجع ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

حركة تداول الأسماك اليوم بالمحافظات

وأشار «الشامي» إلى أن تراجع سعر السمك اليوم بالمحافظات ترتب عليه حركة تداول على نطاق واسع، وذلك داخل نطاق الأسواق الحرة، وسط زيادة في كميات المعروض منها.