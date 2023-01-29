أسعار السمك اليوم.. يبدأ من 10 جنيهات في الأسواق

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور عن أسعار السمك اليوم، ومنها البلطي والفيليه والكابوريا والجمبري، وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم في مصر، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار السمك اليوم الأحد في مصر

وجاءت أسعار السمك اليوم وفقا لموقع سوق العبور كما يلي.

- تراوح سعر المكرونة السويسي بين 60 إلى 110 جنيهات.

- تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 إلى 40 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القرش من 30 إلى 50 جنيها.

- تراوح سعر سمك الحدادي بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- تراوح سعر الكابوريا من 22 إلى 82 جنيها.

- تراوح سعر البرانيس الإسكندراني من 60 إلى 110 جنيهات.

- تراوح سعر سمك موسى من 155 إلى 255 جنيها.

- تراوح سعر سبيط كاليماري سابيا سعره من 100 إلى 200 جنيه.

أسعار السمك اليوم

- تراوح سعر الجمبري الجامبو بين 360 إلى 440 جنيها.

- تراوح سعر الجمبري 1 بين 250 إلى 350 جنيها.

- تراوح سعر الجمبري 2 بين 170 إلى 230 جنيها.

- تراوح سعر البوري 1 بين 60 إلى 80 جنيها.

- تراوح سعر البوري 2 بين 40 إلى 56 جنيها.

- تراوح سعر السردين بين 33 إلى 63 جنيها.

- تراوح سعر المرجان 1 بين 52 إلى 62 جنيها.

- تراوح سعر المرجان 2 بسعر بين 30 إلى 50 جنيها.

- تراوح سعر البربون بين 65 إلى 71 جنيها.

- تراوح سعر البربون 1 بين 65 إلى 71 جنيها.

- تراوح سعر البربون 2 بين 42 إلى 58 جنيها.

- تراوح سعر البربون المجمد بين 25 إلى 35 جنيها.

أسعار السمك السردين اليوم في مصر

- تراوح سعر السردين بين 33 إلى 63 جنيها.

- تراوح سعر البلطي الأسواني بين 20 إلى 45 جنيها.

- تراوح سعر البلطي 1 بين 43 إلى 47 جنيها.

- تراوح سعر البلطي 2 بين 39 إلى 41 جنيها.

- تراوح سعر فيليه البلطي بين 30 إلى 170 جنيها.

- تراوح سعر قشر البياض يبن 60 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر البياض الأملس البلدي بين 60 إلى 100 جنيه.