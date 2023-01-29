جاليات مصرية أمريكية تزور العاصمة الإدارية الجديدة اليوم

زارت مجموعة أركان الجاليات المصرية الأمريكية من ولايات وسط وغرب وشرق الولايات المتحدة، اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، استكمالا لجولة الأقصر وأسوان والغردقة.

تضمنت الجولة التاريخية، زياره أهم معالم العاصمة التجارية والإدارية ومقار الحكومة والوزارات والجامعات الجديدة والمونوريل، بالإضافه لجامع الفتاح العليم، وكنيسة ميلاد المسيح.

زار الوفد المكون من خيرة المصريين في المهجر من مهندسين وأطباء ورجال أعمال وأساتذة جامعات، برفقة رئيس غرف سياحة مصر علي المنسترلي، بحضور السفير سامح أبو العينين «قنصل مصر العام في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي» وحرمه الكنيسة، حيث تم استقبال الوفد من القائمين عليها، حيث تم استعراض تاريخ الكنيسة وما شهدته من إنجازات منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 إنشاءها وإهداءها.

تجدر الإشارة، إلى أن الزياره تأتي في إطار سلسلة من الزيارات القادمة لدعم السياحة والاقتصاد في مصر من المصريين في المهجر، بتنظيم من اتحاد المصريين في أمريكا، برئاسة رأفت صليب ورئيس غرفة السياحة في مصر.