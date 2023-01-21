رئيس شركة العاصمة الإدارية لقناة الحياة: «فوربس» سيكون أول برج صديق للبيئة في العالم

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول برج لفوربس في العالم من العاصمة الإدارية الجديدة بتصاميم عالمية وصديقة للبيئة.

أول برج صديق للبيئة

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل: «برج فوربس سيكون أول برج صديق للبيئة في العالم».

وأشار: «أهمية البرج تكمن في أن العاصمة أصبحت جاذبة لكبرى الشركات العالمية، وهو ما يثبت أن البنية الأساسية للعاصمة تتحمل كل التكنولوجيات الجديدة، وهو ما يُعد نجاحًا للعاصمة».

تصميم المهندس العالمي أدريان سميث

وأضاف: «المشروع من تصميم المهندس العالمي أدريان سميث مصمم برج خليفة، وصمم بعض الأبراج الشاهقة في العالم ومنها برج جدة وبرج ترامب في مدينة نيويورك وغيرها من المشروعات العملاقة وشاهقة الارتفاع حول العالم».

وتابع: «مثل هذا المشروع يتطلب مواصفات معينة في البنية الأساسية والبنية الذكية، واختيار العاصمة لهذا المشروع نجاح كبير»، لافتًا إلى أن البرج باستثمارات سعودية مصرية وتصل تكلفته إلى 670 مليون دولار.