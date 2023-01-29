حفيد صلاح جاهين لـ مصطفى عمار: تعلمت البيانو وأنا عندي 6 سنوات

قال عمر بهاء جاهين، حفيد الراحل صلاح جاهين، إنه تعلم عزف الموسيقى بدون مساعدة أحد، متابعا: «تعلمت البيانو لوحدي، وكان فيه أستاذ دكتور في التربية الموسيقية بيعلمني عزف البيانو في البيت، وأنا عندي 6 سنين، ولما كان عندي 8 سنين التحقت بمركز القاهرة للموسيقى بفضل الأستاذة بهيجة جاهين، أخت صلاح جاهين».

عمة والدي شخصيتها قوية

أضاف «جاهين» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، والمذاع على «OnSport Fm»، أن بهيجة جاهين عمة والده كانت قوية الشخصية، وكان الأطفال يخشون منها، متابعا: «لما كبرنا فهمنا أنها شخصية قوية، وكانت تشعر بمسؤولية تجاه العائلة كلها وبتعمل حاجات عظيمة».

وأشار إلى أنه دخل ستدويو ممثل مع الفنان أحمد كمال لمدة 3 مرات، وهو أفضل مدرب تمثيل، لافتا إلى أنه بعد ذلك التحق بمعهد الفنون المسرحية، «كنت بمثل كوميدي وبحث التمثيل بشكل عام».

الفارق بين المزيكا الشرقي والغربي

أوضح الفارق بين المزيكا الغربي والشرقي، قائلا: «احنا عندنا الروح عظيمة جدا، والميلودي عظيمة والألحان عظيمة، لكن الصناعة مش عندنا أوي، الغرب عندهم صناعة، لكن الروح مش كبيرة».