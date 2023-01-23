باحث أثري لـ مصطفى عمار: أول لبنة في بناء الحضارة كانت «مصرية»

قال الباحث في الآثار محمود مرزوق، إن المصري القديم أهدى البشرية اختراع الكتابة والورق، فبفضل معرفتنا بالورق تم معرفة الكتابة، وأول لبنة في بناء الحضارة كانت لبنة مصرية، لافتًا إلى أن الورق في مصر القديمة كان البردي، وهو نبات يعيش في المستنقعات وكلمة ورقة بالانجلزية «بيبر» وهي أتت من كلمة «بردي».

الحضارة المصرية أسهمت في الآداب والفنون

وأضاف «مرزوق»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإذاعي مصطفى عمار، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لها علم خاص باسمها وهو علم المصريات، نظرا لإسهام الحضارة المصرية في الآداب والفنون والفلك وغيرها من المجالات، وبالتالي يستحق أن يفرض لها علم يدرس في الجامعات والمدارس العالمية.

مواعيد البرنامج

يذاع برنامج «ملعب الفن» على أثير إذاعة «ON Sport F.M»، يومي السبت والأحد من كل أسبوع الساعة 11 مساءً، ويتابع الأخبار الفنية ويرصد التطورات أولًا بأول من ناحية خبرية ونقدية، عبر استضافة عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال.