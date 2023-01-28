حفيد صلاح جاهين لـ مصطفى عمار: بعرف ألقي رباعيات وبكتب شعر

قال عمر بهاء جاهين، حفيد الراحل صلاح جاهين، إنه يلقي رباعيات ويكتب شعر عندما يضطر، متابعا: «أنا بعرف أكتب شعر، لكن مش شاعر من جوايا، فمشاعري بطلعها بالمزيكا أكتر، لم أترك التمثيل لكن هو اللي سابني، والظروف جت كدة، ركزت في حاجات تانية والـ10 سنين اللي فاتت كنت مركز في الدوبلاج، لما بعمل حاجة بعملها بقلبي».

التمثيل على المسرح ممتع للغاية

أضاف «جاهين» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، المذاع على «OnSport Fm»، أن استمتاعه بالتمثيل في الفيديو أو السينما لم يكن بالقدر الذي يرغب فيه، ولكن التمثيل على المسرح الوضع ممتع للغاية.

وأوضح أنه يحب الكثير من القصائد لوالده الراحل صلاح جاهين مثل «تراب دخان»، و«المرافعة»، وغيرها الكثير سواء من القصائد الخفيفة أو غيرها من القصائد.

عملت في دوبلاج أغاني ديزني

وأشار إلى أنه لم يدرس الإخراج، لكنه مخرج في الدوبلاج، متابعا: «أنا بمثل في الدوبلاج وأنا كان عندي 12 سنة، ولما عندي 22 سنة أخرجت في الدوبلاج، وكنت بكتب أغاني ديزني العشر سنين اللي فاتت».