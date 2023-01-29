«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. بينها مطروح

حدد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، بعد حالة من تحسن الطقس خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض درجات الحرارة في شمال الصعيد، وطقس مائل إلى البرودة ليلا، وفي الساعات الأولى من الصباح، وتشير التوقعات إلى استمرار سقوط الأمطار على بعض الأماكن خلال الأيام القادمة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، تشمل السواحل الشمالية الغربية «مطروح، العملين، السلوم، الحمام» بالإضافة إلى خليج العقبة، جاء ذلك بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% على فترات متقطعة من اليوم.

خريطة سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى أن أماكن سقوط الأمطار في المحافظات يوم الثلاثاء 31 يناير، تكون في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط»، بنسبة تصل إلى 50% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع

فيما جاءت أماكن سقوط الأمطار في المحافظات يوم الأربعاء القادم في «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، السلوم، العملين، الحمام»، كما تزداد فرص سقوط الأمطار على محافظات «الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية» بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء.