سبب تأجيل خروج حلمي بكرة من المستشفى

كشف الدكتور نور أبو حساب، المرافق للموسيقار الكبير حلمي بكر، عن تطورات الحالة الصحية للأخير، الذي يخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، منذ أسبوع تقريبًا، موضحًا أن الفريق الطبي المُعالج له، قرر تأجيل موعد خروجه لحين التماثل للشفاء كاملًا.

من المُقرر خروج حلمي بكر من المستشفى بعد 3 أيام تقريبًا

وقال أبو حساب، لـ«الوطن»، إنه من المُقرر خروج حلمي بكر من المستشفى بعد 3 أيام تقريبًا، لمُعاناته من «الكحة» الشديدة، بينما تماثل للشفاء من المشكلات الصحية الأخرى، لعل أبرزها احتباس المياه في الجسم، لافتًا إلى أنه يخضع للعلاج الطبيعي داخل غرفته داخل المستشفى بشكلٍ يومي، لاكتساب عافيته مُجددًا.

حلمي بكر «مستاء» من الباحثين عن الشهرة على حساب مرضه

وكان الموسيقار حلمي بكر، أعرب عن استياءه الشديد من زيارة بعض الأشخاص له داخل المستشفى، دون معرفة مُسبقة، وذلك بهدف الشهرة والتريند، وذلك حسبما ذكر بيانٍ سابق لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، «حلمي بكر أصر على مغادرة هؤلاء لغرفته حتى لا يتاجروا بمرضه، ولجأ إلى رجال الأمن حتى يكون الأمر أكثر انضباطًا».