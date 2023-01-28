هند عاكف تكشف كواليس لقاء حلمي بكر مع ابنته بالمستشفى: «كان فرحان بيها»

كشفت الفنانة هند عاكف، كواليس زيارة ابنة حلمي بكر الصغيرة «ريهام»، له اليوم داخل المستشفى، بعدما نشرت الصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

هند عاكف تكشف كواليس زيارة ابنة حلمي بكر

قالت هند عاكف في تصريحات لـ«الوطن»، إن الموسيقار الكبير حلمي بكر، كان سعيدا للغاية اليوم، بسبب زيارة ابنته الصغرى له، وكان مشهد غاية في الروعة، موضحة: «كانوا بيهزروا مع بعض وفضلت تبوس في ايده».

كما كشفت هند عاكف عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، قائلة: إن «حالته الصحية تحسنت بشكل كبير، والزيارة استغرقت ساعة، روحه المعنوية مرتفعة بسبب زيارة الأشخاص المقربين له».

هند عاكف تنشر صورة ابنة حلمي بكر

وكانت الفنانة هند عاكف، نشرت صور لابنة حلمي بكر، التي التقطتها أثناء زيارته في المستشفى للاطمئنان عليه، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقة: «حمد الله على سلامتك يا أستاذ حلمي، سعدت أمس بزيارتي ولقائي بالموسيقار العظيم أستاذنا الكبير الأستاذ حلمي بكر، واطمنت عليه وهو الحمد لله الأن بصحه جيدة ويستجيب للعلاج، وبيطمن كل جمهوره الغالي ومحبينه».