تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. تحسن كبير

كشف الدكتور نور أبو حساب، المرافق للموسيقار الكبير حلمي بكر، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد خروجه من غرفة العناية المركزة، مشيرا إلى أن حالته تشهد تحسنا كبيرا.

تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

وقال أبو حساب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية لحلمي بكر شهدت تحسنا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد خروجه من غرفة العناية المركزة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن الموسيقار حلمي بكر يخضع لجلسات أكسجين إلى جانب نصيحة الأطباء له بالحركة والمشي.

نقل حلمي بكر من العناية المركزة

وكان الموسيقار حلمي بكر، تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية؛ نقل على أثرها إلى أحد المستشقيات الكبري، وتبين أنه يعاني من مشكلات في الكلى والقلب.

استياء حلمي بكر من زيارة أشخاص غرباء له

وأصدر الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، بيانا بالأمس، يظهر من خلاله استياء الموسيقار حلمي بكر من زيارة أشخاص لا يعرفهم له بالمستشفى.