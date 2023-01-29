«المقاومة المستقلة بالسودان» لقناة القاهرة الإخبارية: الاتفاق الإطاري ضرورة لعدم تكرار سيناريو 30 سبتمبر

قال حسين عبدالله أدم، عضو لجان المقاومة المستقلة بالسودان، إن الوضع القائم في بلاده خلال الـ4 سنوات الأخيرة كما هو لم يشهد أي تغيير، مشيرا إلى أن لجان المقاومة المستقلة تقوم بمظاهرات مليونية بجداول محددة مواعيدها سلفا.

تأجيل المظاهرات الشهرية بشروط

وأضاف «أدم»، خلال استضافته ببرنامج «لقاء خاص»، مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحرك المظاهرات في السودان هو استمرار الوضع القائم في البلاد بلا أي تغيير، لكن التغييرات التي قد تطرأ على جداول المظاهرات وجود محاكمات ثورية أو إغلاق الطرق والكباري.

الاتفاق الإطاري ضرورة حتمية

واستطرد: «نري في الاتفاق الإطاري ضرورة حتمية لتوسيع قاعدته الإطارية حتى يكون مسنودا ولديه قاعدة قوية، وإلا فسنكون كررنا ما قمنا به في 30 سبتمبر 2019».