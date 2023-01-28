رئيس حركة جيش تحرير السودان لقناة القاهرة الإخبارية: المشهد السياسي أكثر تعقيدا من الماضي

قال مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إن صعوبة وتعقيد المشهد السياسي الآن في السودان مختلف تماما عن التعقيدات الماضية، فهذا التعقيد مختلف تماما؛ نظرا لأن اللاعيبين الأساسيين في الساحة استعانوا بالخارج والإقليم أكثر من الاستعانة الداخلية.

الاستعانة بالأفكار الخارجية

وأضاف «مناوي»، خلال لقاء ببرنامج قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أنه يجري تفكيك العناصر الداخلية؛ فالعنصر الأساسي الذي يجب أن يراعي القضايا الداخلية ويضعها ضمن الأولويات أصبح يستعين بالأفكار الخارجية أكثر من الداخلية.

وأشار إلى أنه أصبح من الصعب أن يلتقي اثنان من السياسيين لوضع خارطة طريق أو مناقشة القضايا السودانية، وبالتالي المشهد الأساسي في السودان صعب، والصعوبة الأساسية في الوضع.

التفسير في الصراع السياسي

وتابع: «لا أجد صعوبة في ترتيب الأمور في السودان إلا هذا الأمر فالكل يبتعد عن الآخر، ويفتح آفاقه ونفسه وقلبه للآخرين ويسمع منه ولكن لا يسمع من إخوانه داخل السودان».

ولفت إلى أن التفسير في ذلك هو الصراع السياسي نفسه، وعدم النضوج السياسي لمن تصدروا الساحة السياسية وتغلبهم صفة النشاط أكثر من كونهم سياسيين.