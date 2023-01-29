سياسي سوداني لقناة القاهرة الإخبارية: لم نصل حتى الآن إلى ما نريده

قال حسين عبدالله آدم، السياسي السوداني وعضو لجان المقاومة المستقلة والناشط في الحياة السياسية السودانية، إنه في أعقاب الثورة السودانية والتي خرج بها ملايين السودانين ظهرت لجان للمقاومة أطلق عليها اسم «مقاومة النظام البائد»، «حتى الليلة ما وصلنا للسودان اللي دايرينله أو نظام الحكم الذي نبغاه».

آدم: لجان المقاومة استمرت في شكلها المستقل

وأضاف «آدم»، خلال استضافته ببرنامج «لقاء خاص»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن لجان المقاومة استمرت في شكلها المستقل بدون الانحياز لأحزاب أو أجندات، حيث إن الأجندة التي يشترك فيها الجميع هي الوطن وسلامته.

آدم: عايزين في السودان نظام حكم ديمقراطي

واستطرد: «إحنا عايزين في السودان نظام حكم ديمقراطي فيه انتخابات خاضع يكون النظام فيه منصاع للقوانين، ويكون الحاكم أجندته الوطن والسودان، ونعمل على تنمية البلد، إحنا اتأخرنا كثير جدا من 1956 وحتى الآن، يمكن ماضينا في 1956 كان أفضل من مستقبلنا الحالي 2023».

وأوضح أن الثوار السودانيين يستهدفون إخراج بلادهم من ذلك المأزق الذي هم فيه، كما أن هناك لجانا تنسيقية تجري اجتماعاتها من أجل الوصول إلى حل يرضي كل المواطنين، «عايزين الناس تخرج وتقاوم حتى نصل إلى ما نسعى إليه».