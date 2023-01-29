مصرع مهندس كهرباء أثناء إصلاح عطل بمحول في مغاغة بالمنيا

لقى مهندس كهرباء مصرعه، إثر سقوطه على الأرض أثناء إصلاح عطل فني بالمغذي الرئيسي لمحول داخل قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة في محافظة المنيا، اليوم، وجرى نقل جثته لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

سقوط مهندس كهرباء على الأرض

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط مهندس كهرباء بإحدى الشركات على الأرض، أثناء قيامه بإصلاح الخط المغذي لمحول كهرباء بقرية برطباط، في مركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع «محمود. ي» 37 عاما، مهندس كهرباء بشركة، ومقيم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

نقل الجثة لمشرحة مغاغة

جرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، ونقُلت الجثة إلي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وإنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف ومناظرة الجثة.