تشييع جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم داخل خزان صرف في المنيا

شيع أهالي قرية نزلة عبيد التابعة لمركز المنيا، اليوم، جنازة 3 عمال، لقوا مصرعهم داخل خزن صرف صحي بقرية الدوادية بشرق النيل، حيث انهارت عليهم نواتج الحفر، مساء أمس.

انهيار نواتج حفر خزان صرف صحي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار نواتج حفر خزان صرف صحي، داخل منزل عمران صدر الدين بقرية الداودية التابعة للوحدة المحلية لنزلة حسين بشرق النيل، ما أسفر عن مصرع كل من: موسى لويز موسى 25 عاما، عيد فرحان ناشد 37 عاما، فرج دياب ميخائيل 35 عاما، جميعهم عمال يقيمون بقرية نزلة عبيد بشرق النيل.

انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثث

وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت مفتنش الصحة لتوقيع الكشف ومناظرة الجثث، لمعرفة سبب حدوث الوفاة، وإعداد تقرير طبي، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثامين.

وأصدرت محافظة المنيا، مساء أمس، بيانا حول الحادث ذكرت فيه أن اللواء أسامة القاضي المحافظ كلف نائبه بالانتقال إلى موقع الحادث لمتابعة تداعياته، ووجه بالدفع بفرق التدخل السريع، وقوات الحماية المدنية لانتشال جثث الضحايا.