قناة الحياة تنشر تقريرا عن إنشاء وحدة الحماية المدنية بقرية نواي في المنيا

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان إنشاء وحدة الحماية المدنية بقرية نواي التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا.

المشروع مقام على مساحة 250 متر

وحدة الحماية المدنية بقرية نواي مقامة على مساحة 150 متر مربع بارتفاع 3 طوابق، وتبلغ تكاليف إنشاء وحدة الحماية المدنية بقرية نواي التابعة لمركز ملوي 8 ملايين جنيه.

كما تبلغ نسبة تنفيذ العمل بوحدة الحماية المدنية بقرية نواي التابعة لمركز ملوي 70%.

وقال علي عبدالمنعم، رئيس الوحدة المحلية لقرية نواي بمركز ملوي، إن إنشاء مبنى الحماية المدنية يأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ومكون من 3 أدوار، الدور الأرضي عبارة جراج يستوعب سيارتين مطافئ ومبنى للإعاشة، والدور الثاني عبارة عن غرف للإعاشة لطاقم الحماية المدنية.

نسبة التنفيذ 70%

وأضاف أن المشروع مقام على مساحة 160 متر، ونسبة التنفيذ وصلت إلى 70%.

وأوضح خليفة أحمد، متطوع بمبادرة حياة كريمة بقرية نواي، أن المبنى الجديد لم تشهده الوحدات المحلية أو القروية على مستوى الصعيد من قبل، ويأتي ضمن مشروعات الطرق والصرف والغاز وتدعيم المياه، وإعادة تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس.