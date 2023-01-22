إحالة أوراق «عاطل» للمفتي لاتهامه بقتل سائق «توك توك» في المنيا

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، في جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمد حسام، أوراق المتهم بقتل سائق سائق توك توك لفضيلة المفتي.

إحالة أوراق عاطل للمفتي

تضمن حكم المحكمة، إحالة أوراق المتهم «محمد. س. ر» 32 سنة عاطل، مقيم بإحدى قرى مركز المنيا لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقا حتى الموت، لاتهامه بقتل «ط. ج. ا» 20 سنة سائق توك توك، وحددت هيئة المحكمة في جلستها اليوم، جلسة دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

جريمة القتل حدثت في 2020

وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب محافظة المنيا، أحال المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه في عام 2020، باستدراج المجني عليه وقتله، وإلقاء الجثة بمصرف المحيط بقصد سرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه، ومحاولة إخفاء جريمته.

وأجرت النيابة العامة في وقت سابق، تحقيقات موسعة مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه، ووجهت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأحالته لمحكمة الجنايات التي عقدت عدة جلسات متتالية لنظر القضية، والاستماع للشهود والاطلاع على الأحراز المرفقة بأوراق القضية، حتى أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم للمفتي لإبداء الرأي الشرعي، في قرار إعدامه شنقا حتى الموت.