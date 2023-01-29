12 دولة أفريقية فى ضيافة معرض الكتاب.. «عناوين باللغة العربية وبطاقات تعريفية للجمهور» (ملف خاص)

يحظى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54 بمشاركة أفريقية متميزة، وحضور دافئ لأبناء القارة السمراء، وهى الدورة التى تحمل شعار «على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع»، الجميع يأتون من بلادهم محمَّلين بأفضل العناوين التى تزين أجنحتهم طوال فترة المعرض من 25 يناير حتى 6 فبراير.

بعد أن استعدوا لهذه المشاركة قبل أشهر لتقديم صورة مشرفة عن أوطانهم، وسط حرص على تقديم مطبوعات باللغة العربية لتعريف المصريين بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، بجانب إصدارات بلغتهم المحلية والإنجليزية والفرنسية، وهناك 12 دولة أفريقية فى ضيافة العُرس الثقافى السنوى، من بينها السودان والصومال وإريتريا والسنغال وغانا وكينيا وتونس والجزائر والمغرب ورواندا.

«السودان»: كرنفال ثقافى فخر للجميع ويحتضن كل العرب والأجانب ويؤكد ما تشهده مصر الجديدة من تطوير غير مسبوق

وأشادت سهام عبدالله الحاج، مدير المعارض والقوافل بوزارة الثقافة السودانية، بتنظيم المعرض هذا العام، معبرة عن سعادتها بوجودها لأول مرة بداخله للإشراف على الجناح السودانى، وأكدت أن المعرض فى ثوبه الجديد فخر لجميع العرب والأفارقة، ووجهة مشرفة لمصر، متابعة: «أحب مصر وكتابها، ونجيب محفوظ كاتبى المفضل».

وأضافت أن السودان حريص على المشاركة سنوياً، وهذا العام تمت إضافة جناح خاص بالبيع بجانب جناح العرض، لإتاحة الفرصة للجمهور المصرى والأجنبى للحصول على أبرز العناوين السودانية، ومنها مجلة الثقافة السودانية ومجلة الخرطوم وكتب ودواوين شعر وكتب فى مختلف دروب الثقافة، كلها من إنتاج وزارة الثقافة، لافتة إلى أن المعرض كرنفال ثقافى يحتضن كل العرب والأجانب، وفرصة جيدة لها للمشاركة به، ولن تكون المرة الأخيرة، وسعداء بالتنظيم والترحيب ومصر الجديدة تشهد تطويراً غير مسبوق ومشرف.

«إريتريا»: نشارك للمرة السادسة فى الحدث الذى أصبح قِبلة المثقفين والكتاب

وقال عبدالرحمن سعيد، رئيس الاتحاد الوطنى لشباب وطلبة إريتريا فى مصر، إن هذه سادس مشاركة لإريتريا بمعرض الكتاب، وتعرض هذا العام العديد من العناوين المميزة باللغات العربية والإنجليزية والتجرينا وهى من اللغات المحلية، مشيراً إلى أن وطنه يضم 9 قوميات، وكل قومية لها لغة خاصة بها.

وأضاف أنهم يحاولون فى كل عام الظهور بشكل مشرف، وتقديم باقة معلوماتية للجمهور المصرى خاصة، وجمهور المعرض عامة، من خلال توزيع بطاقات تعريفية عن إريتريا تضم شرح الاسم وسبب تسميته وحدودها وقومياتها ولغاتها، لافتاً إلى أن بلاده تعد أكبر دولة أفريقية مطلة على البحر الأحمر بأكثر من ألف كيلومتر، بجانب وجود مسجد الصحابة بها، الذى يعد من أهم الرموز الدينية والأثرية، ويأتى لزيارته العديد من الجنسيات.

وتابع «عبدالرحمن»: «مسجد الصحابة يعد أول مسجد صدر فى الإسلام، وكان القبلة الموجهة إلى القدس، وقِبلة المسلمين قبل الإسراء والمعراج، وقبل تحول القبلة إلى الكعبة من أيام هجرة الصحابة إلى الحبشة، تم بناء المسجد وقتها، وهو رمز أثرى ودينى نعتز به»، مؤكداً أن أهم ما يميز المعرض أنه قِبلة المثقفين والكتاب الذين يزورون الجناح الإريترى، ويتعرفون عليه عن قرب من خلال أهم المعلومات التى يشرحها لهم ويوزعها عليهم، وعندنا 300 جزيرة ومعالم مهمة نتمنى أن تأتوا لزيارتها.

«الصومال»: حدث متميز وعريق ويتشرف الجميع بالانضمام إليه

وعبَّرت شيماء مختار، مسئولة الجناح الصومالى بالمعرض، عن سعادتها بوجودها بالمعرض للعام الثانى على التوالى، مؤكدة أنها فى الدورة الماضية كانت متطوعة، وهذا العام أصبحت من ضمن المسئولين عن الجناح.

وأشارت إلى أن الصومال حريص على المشاركة فى معرض القاهرة كل عام، لأنه حدث ثقافى متميز وعريق ويتشرف الجميع بالانضمام إليه: «كل شىء هنا جميل، والتنظيم غاية فى الروعة وسعداء بوجودنا، وترحيب الجمهور المصرى بنا».