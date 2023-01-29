هيئة الكتاب الأعلى مبيعًا في أول أيام معرض القاهرة الدولي بدورته الـ54

لليوم الرابع على التوالي، يشهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجناح مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، إقبالًا كبيرًا، من رواد وزار معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، عليهما، نظرًا لأهمية المؤلفات التي تعرض بهما، وأسعارها المخفضة، للجمهور، والتي تبدأ في جناح المبادرة من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا، فضلا عن أسعار جناح الهيئة التي في متناول أيدي جميع زوار المعرض.

أكثر من 47 ألف نسخة مباعة من إصدارات الهيئة في أول 3 أيام من المعرض

وحقق جناحي الهيئة، ومبادرة الثقافة والفن للجميع، مبيعات كبيرة حتى مساء أمس السبت، ثالث أيام المعرض، حيث بلغ عدد النسخ المباعة (47181) نسخة من كل سلاسل، وإصدارات هيئة الكتاب.

ويعمل القائمين على الجناح بشكل يومي على تزويده بشكل مستمر بالكتب والمؤلفات التي تنفذ.

وعلى رأس قائمة الكتب المباعة الأعمال الكاملة للشاعر فؤاد حداد، أعمال صلاح عبد الصبور، ومؤلفات ثروت عكاشة، والأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين، التى نفذت وتم تزويد الجناح بها من جديد.

أعمال صلاح جاهين وفؤاد حداد وصلاح عبد الصبور وثروت عكاشة الأعلى مبيعا بهيئة الكتاب

وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، ومشاركة وزارات ومؤسسات مصرية، منها على سبيل المثال: وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – هيئة الرقابة الإدارية ممثلة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد- وزارة الأوقاف – وزارة الشباب والرياضة – وزارة التضامن الاجتماعي– الأزهر الشريف – دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الرسمية، وبمشاركة 53 دولة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي: المجر- جمهورية الدومينيكان – وعدد من المؤسسات العربية.

وبلغ عدد الزائرين للمعرض أمس السبت 291110 زائرًا، وهو ما أنعكس على مبيعات الناشرين خلال الأيام الأولى للمعرض، مما يعطي مؤشر جيد لنسب المبيعات خلا الأيام المقبلة.

يُذكر أن الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.