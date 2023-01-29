الكاتب أحمد درة: إقبال المصريين على معرض الكتاب رغم الأزمة الاقتصادية يعكس اهتمامهم بالثقافة

قال الكاتب الدكتور أحمد عاطف درة مؤلف رواية «روح واحدة» التي تتناول تطور الشخصية المصرية عبر عصور مختلفة، إنه مثّل مع الفنان محمود المليجي ويحيى شاهين في ثمانينيات القرن الماضي، ثم عُين مخرجا في قناة نايل tv، واستقال وعمل في جريدة الأهرام التي كانت معقلا للأدباء.

الشخصية المصرية تأسست بشكل صحيح

وعن روايته الأخيرة بمعرض الكتاب، قال خلال حواره مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «الشخصية المصرية غريبة جدا لأنها تأسست بشكل صحيح على علاقة بالطبيعة، كل ما قامت عليه الحضارة الفرعونية القديمة موجود امتداده اليوم، فرغم الأزمة الاقتصادية الصعبة هناك إقبال كبير على المعرض لأن المصريين يحبون المعرفة».

براعة المصريين القدماء

وأضاف: «علاقتنا بالمعرفة والفنون والثقافة أصيلة، ولم نكتفِ بالاختراعات العلمية فقط، مثلا برع المصريون القدماء في العلاج بالأعشاب، وعلاقتهم بالطبيعة والفنون كانت قوية للغاية، مثلا لدينا قانون ماعت به كل الأديان السماوية وتطرق إلى الجنة والنار».