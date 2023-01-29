تفاصيل فعاليات رابع أيام معرض الكتاب.. ندوات عن المناخ والبابا شنودة وصلاح جاهين

قال محمد جمال، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، شهد في يومه الرابع العديد من الفعاليات الثقافية والشعرية والفنية، موضحًا أنّ المعرض استقبل الجمهور صباح اليوم، لحضور الكثير من الفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية التي تقام على هامش المعرض.

أمسية شعرية أردنية يشارك فيها العديد من الشعراء

وأضاف جمال، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اليوم شهد ندوات عديدة في معرض الكتاب، منها ندوة عن طه حسين أديبًا، وأخرى عن صلاح جاهين، وندوة عن المناخ، وندوة للكاتب بهاء طاهر، وأخرى عن صناعة المحتوى الرقمي، وندوة عن البابا شنودة الثالث، وندوة سيرة وطن، إضافة إلى أمسية شعرية أردنية يشارك فيها العديد من الشعراء.

العديد من المواطنين حرصوا على الحضور للمعرض

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أنّ العديد من المواطنين حرصوا على الحضور للمعرض، حيث شارك فيه 1047 ناشرًا من 53 دولة حول العالم لعرض ما لديهم من كتب.