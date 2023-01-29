أهالي قرية بالقليوبية يخرجون بالمئات لزيارة معرض الكتاب: «القراءة للجميع»

استقبل مقر معرض الكتاب في دورته الحالية أكبر رحلة علمية وتثقيفية شارك فيها المئات من أهالي قرية كفر الشوبك التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والذين خرجوا في رحلة بمشاركة أبناء القرية وصلت إلى المعرض أمس في 14 أتوبيسا حملت فتيات وشباب القرية، في إطار مبادرة من جمعية التنمية المحلية بالقرية لحث أهالي القرية وأطفالها وشبابها على طلب العلم والمعرفة.

وخرج طلاب وأطفال وأهاليهم قرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية في مشهد مهيب في 14 أتوبيسا أقلت مئات الأهالي وأولياء أمورهم لمعرض الكتاب في دورته الحالية، رافعين أعلام مصر، وفي مشهد حضاري يظل على ارتفاع الثقافة وحب التثقيف والقراءة وغرسهم بين أهالي القرية.

الرحلة كانت شرفا للقرية

أكد الدكتور كمال سالم، مسؤول جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية كفر الشوبك، والتي نظمت الرحلة باشتراك رمزي إن تلك الرحلة كانت شرف للقرية، حيث أقبل عليها أهالي القرية وتم تنظيمها أمس لمعرض الكتاب بصحبة المئات من أبناء القرية برسوم رمزية وإقبال متزايد.

وأضاف، في بيان للجمعية، أنه جرى تنظيم المشاركين لمجموعات داخل عدة أتوبيسات بلغت 14 أتوبيسا حتى تم التجميع بينهم وسهولة وتم تعريفهم بكل محتويات المعرض وأبرز الكتب الموجودة فيه لكي يستفيدوا منها.

وأضاف أن تلك الرحلة لقت استحسانًا كبيرا من المشاركين، حيث تعتبر من أكبر الرحلات التي جمعت أبناء القرية، وخاصة مع بداية إجازة نصف العام جميعا، متمنيًا أن يشارك تلك الفكرة الجميلة جميع القرى المجاور.

فيما عبَّر جميع الشباب المشاركين في تلك الرحلة الجميلة العلمية عن سعادتهم بها.

وقال ميمي غريب، من أهالي القرية، إن ما حدث ومشهد أهالي القرية بالمئات يتسابقون على رحلة معرض الكتاب مشهد مشرف لم يسبق له مثيل في قريتنا الحبيبة ولأول مرة في تاريخ القرية خروج 14 أتوبيسا إلى معرض الكتاب.

المشهد والخروج المهيب إلى معرض الكتاب يدل علي الفكر

وأضاف لـ«الوطن»، أن هذا المشهد والخروج المهيب إلى معرض الكتاب يدل علي الفكر المستنير والوعي الثقافي الكبير الذي أضاء أركان قرية كفر الشوبك، مشيرا إلى أن الرحلة أيضا إشارة من القائمين على هذا العمل الرائع إلى العلم والتعلم والثقافة والفنون والآداب العامة والخاصة.

وأوضح أن الرحلة أيضاً أزالت من على أكتاف أولياء الأمور عبئا كبيرا وسهَّلت لجميع أبناء القرية الذهاب معرض الكتاب دون تعب من ولي الأمر.

ووجَّه الغريب خالص التحية والتقدير والاحترام لجميع من ساهموا في نجاح هذه الرحلة الممتعة بالأمس وعودة المشاركين بسلام وأمان وبتكلفة اقتصادية.