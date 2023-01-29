موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات 2023: عام وأزهر

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات 2023، التي من المقرر أن يتم إعلانها خلال أيام، حيث بدأت أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لكراسات الإجابات في جميع المحافظات، تمهيدًا لحصر النتيجة وإعلانها.

وتنشر«الوطن»، كل ما تريد معرفته عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات 2023

وأعلنت مديريات التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات 2023، في الأسبوع الأخير من إجازة نصف العام، في الفترة التي تتراوح بين 2 وحتى 9 فبراير المُقبل.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

وقال أحمد سالم المسؤول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، سيكون خلال الأسبوع المُقبل، موضحًا أنّه يجرى تصحيح الامتحان خلال الأيام الجارية، وعقب الانتهاء من التصحيح ستبدأ مرحلة الرصد والمراجعة، ثم اعتمادها من قبل المحافظين تمهيدًا لإعلان النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية

على جانب آخر، يترقب طلاب الأزهر الشريف وأسرهم، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، خصوصًا بعدما تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد، وبدأت في رصد وتصحيح المواد حتى يتم اعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية تمهيدًا لإعلان النتيجة نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المُقبل.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم، فور إعلانها من خلال موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط هنــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أزهر

وفيما يخص طلاب المعاهد الأزهرية، فإنّه يمكنهم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول من خلال بوابة الأزهر من خلال الضغط هنــــــا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج

وحول نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2023 للترم الأول، فإنّه بدأت بالأمس أعمال تصحيح جميع المواد، وعقب الانتهاء من ذلك سيتم الرصد والتصحيح تمهيدًا لإعلان النتيجة الأسبوع المُقبل على أقصى تقدير.