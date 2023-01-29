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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 2023

كتب:

هبة صبيح
05:54 م | الأحد 29 يناير 2023
محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

يعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، نتيجه الشهادة الإعداديه لمحافظة بورسعيد 2023، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور النتيجة بفارغ الصبر، عقب اعتماد المحافظ لها.

وتوفر «الوطن» رابط سريع  للدخول لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، وهو مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اضغط هنا 

إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي 

وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان، أن اللواء عادل الغضبان سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد 2023  في التاسعة مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي، وذلك بمقر المحافظة، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية ومديرية التربيه والتعليم بالمحافظة.

13735 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات 

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد لعام 2023 عددهم 13735 طالبا وطالبة، منهم 7107 طالب و6628 طالبة بمختلف مدارس بورسعيد الرسمي واللغات والتجريبي والخاص، أدوا الامتحانات داخل 67 لجنة، يوم 18 يناير، ولمدة أسبوع بنظام البابل شيت، حيث أن محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي أجرت هذه التجربة الجديدة. 

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بقلم هبة صبيح