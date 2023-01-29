أخبار أسوان اليوم.. التسجيل بدورات الطاقة الشمسية وبدء تصحيح الشهادة الإعدادية

شهدت محافظة أسوان اليوم الأحد العديد من الأحداث، ما بين امتحانات الشهادة الإعدادية، ومشروعات حياة كريمة، بينما كان أبرز أخبار أسوان الرياضية، مناقشة جدولة مديونية نادي أسوان باتحاد الكرة.

وشملت أخبار أسوان اليوم، أيضا بداية التقديم لتدريب الطاقة الشمسية بالتدريب المهنى للجنسين للتأهيل لسوق العمل.

أخبار أسوان اليوم

أخبار أسوان بدأت صباحا بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، في أول أيام عملها، وشدد كريم لطفي، وكيل تعليم أسوان على تحرى الشفافية والدقة بالتصحيح ورصد الدرجات والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية.

حياة كريمة بأسوان

كما تفقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، حيث يجرى العمل على إنهاء مشاريع إسكان وأسواق وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل، في قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تتخطى 26.8 مليار جنيه.

جدول ديون نادي أسوان الرياضي

وأبرز أخبار أسوان الرياضية التي أعلن عنها نادي أسوان اليوم وصوله لاتفاق مع اتحاد الكرة على جدولة المديونية المستحقة على أسوان، والتى تقدر بـ2 مليون و700 ألف جنيه، بعد سداد 300 ألف قبل أيام لفتح القيد الشتوي وضم الصفقات الجديدة بنادي أسوان، بما يعادل 10% من قيمة المديونية.

التسجيل بدورات الطاقة الشمسية

كما بدأت اليوم مديرية القوى العاملة بأسوان، تلقى طلبات الراغبين بالالتحاق بدورات التدريب المهني على الطاقة الشمسية لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، من الجنسين ويمكن التسجيل بمديرية القومى العاملة بالمحافظة.