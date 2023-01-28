معرض الكتاب يستضيف ندوة «سماحة البابا شنودة الثالث.. مئوية الميلاد» غدا

يحتفل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54، بالذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، في ندوة غدا الأحد الموافق 29 يناير الجاري.

يتحدث في الندوة نيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي كان سكرتيراً للبابا شنودة وعاصر معه الكثير من المواقف والأحداث، والقمص بطرس بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وابن شقيق البابا شنودة، وكان يخدم معه في لجنة البر المركزية، والكاتب الصحفي أحمد السرساوي صاحب كتاب «الأسطورة» الذي يتناول حياة البابا شنودة ومسيرته.

مؤلفات عن البابا شنودة

يدير الندوة تحت عنوان «سماحة البابا شنودة الثالث.. مئوية الميلاد»، الدكتور رامي عطا صديق أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، الذي نشر عدة مؤلفات عن البابا شنودة منها «في صومعة أبي»، و«البابا شنودة والصحفي المثالي»، و«البابا شنودة والمجتمع الأكاديمي».

جدير بالذكر أن مثلث الرحمات البابا شنوة الثالث، كان متحدثاً دائما في معرض القاهرة للكتاب لعدة سنوات، إذ كان يقدم محاضرة ويتلقى أسئلة من الحضور ويجيب عنها وسط حضور جماهيري كبير.