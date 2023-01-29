عضو «العليا للفيروسات» يطالب المواطنين بضرورة تناول أغذية محفزة للمناعة

فسر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، سبب انتشار الكحة الشديدة بين المواطنين خلال الفترة الحالية، المصطحبة ببلغم، قائلاً: «نحن الآن في موسم انتشار الفيروسات التنفسية بصفة عامة سواء كانت العادية أو الكورونا أو الأوميكرن أو المخلوي والبرد العادي».

إصابة الإنسان بالحساسية

وأوضح أنها تصيب الإنسان بالحساسية والتهيج في الشعب الهوائية ما بعد النزلات التنفسية، وهي عبارة عن نوع من الحساسية يصيب الإنسان لفترة مابين أسبوع لشهر من نزلات البرد.

الفيروسات التنفسية

وأكد رئيس لجنة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التعافي من تلك الحساسية يكون من خلال الإكثار من شرب السوائل الدافئة، أو تناول المضادات للحساسية سواء كانت أقراص أو بخاخات، مؤكدا أنه حال رصد أي أعراض شديدة يجب التوجه للطبيب المختص بالصدر والحساسية وإجراء التحاليل الطبية.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بتناول الأغذية والمشروبابت المحفزة للمناعة، وتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.