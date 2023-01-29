تدشين حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنازل بالمنوفية

انطلقت فعاليات حملة «طرق الأبواب»، للتطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم أكبر من 12 عاما، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات تطعيم لقاحات كورونا حفاظاً على الصحة العامة المواطنين.

حملة طرق الأبواب للتطعيم بلقاح كورونا في المنوفية

يأتى هذا تزامنا مع انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد الفيروس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بدءاً من اليوم الأحد 29 يناير الجاري، لمدة أسبوعين بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.

محافظ المنوفية يتفقد حملة طرق الأبواب

وتفقد محافظ المنوفية فعاليات الحملة للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وتوفير اللقاحات لضمان تقديم الخدمات الطبية بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن حملة «طرق الأبواب» تستهدف تطعيم جميع فئات المجتمع والعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية والمصانع والشركات بلقاح فيروس كورونا للحد من أعراض ومضاعفات الفيروس، مؤكدًا انطلاق الحملة صباح اليوم لتجوب القرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة للوصول إلى الفئات المستهدفة .

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتقديم الدعم اللوجستي أمام الفرق الطبية لتحقيق المستهدف من الحملة، فضلا عن تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالحملة وأهميتها حفاظاً على صحتهم ، مناشدا جميع أبناء وأهالي المحافظة بسرعة الاستجابة للفرق الطبية والحصول على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة، ومن المقرر تطعيم المواطنين لمن هم أكبر من 12 عاما وذلك من خلال 900 فرقة طبية متحركة بمختلف أنحاء المحافظة بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة.